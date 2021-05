Volgens Dominic Cummings, de voormalige topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, was het een "catastrofale vergissing" dat een groepje wetenschappers als adviseur van de regering in het begin van de pandemie in het geheim besluiten kon nemen over de Britse aanpak van het virus. Dat zegt hij over de Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) tegen een parlementaire onderzoekscommissie. Cummings laakt de aanpak van het coronavirus, destijds door de regering-Johnson.

"Ik denk dat er geen twijfel over mogelijk is dat het proces waarmee de SAGE tot besluiten kwam geheim was", aldus Cummings. Volgens hem was daardoor binnen de regering geen inzicht en geen controle op de SAGE en geen onderzoek.

Johnson werd op 14 maart opeens verteld dat er een lockdown moest komen, maar er lag geen enkel plan klaar. De premier kondigde op 23 maart een lockdown aan. Cummings suggereert dat Johnson te lang aarzelde.

Volgens Cummings dacht de premier aanvankelijk dat het virus niet zo gevaarlijk was. Hij haalt fel uit naar zijn voormalige werkgever. Het was "volstrekt krankzinnig" dat Johnson premier was, terwijl er heel veel mensen waren die beter leiding hadden kunnen geven. Cummings erkent wel dat het ook "volstrekt krankzinnig" is dat hij topadviseur was.

'Lockdown afkondigen voor land kon traumatisch zijn'

Johnson heeft meteen gereageerd op Cummings' uitlatingen in de commissie. De premier beklemtoonde dat "geen enkele beslissing over de bestrijding van het virus eenvoudig is geweest" en dat "een lockdown afkondigen traumatisch voor een land kan zijn. We hebben in elke fase (van besluitvorming) geprobeerd het verlies aan mensenlevens tot een minimum te beperken".

De 49-jarige Cummings was een van de invloedrijkste Conservatieven en een wegbereider voor het Brexit-referendum van 2016 en daarmee het vertrek van het land uit de Europese Unie. Hij werd in de zomer van 2019 tot de belangrijkste adviseur van de premier aangesteld. Cummings gold al snel als de machtigste adviseur in Downing Street en scheen zich overal mee te bemoeien. Begin 2020 trad de minister van Financiën zelfs af na een aanvaring met de adviseur. Cummings zelf verdween eind vorig jaar nogal stilletjes van het politieke toneel.