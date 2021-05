De Verenigde Naties (VN) geven de Europese Unie (EU) deels de schuld van het overlijden van migranten bij pogingen om per boot de Middellandse Zee over te steken op weg naar Europa. Dit baseert de internationale organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten en mondiale veiligheid op een rapport dat de VN-commissie voor mensenrechten woensdag heeft uitgebracht.

Tot nu toe zijn volgens de VN in 2021 minimaal 632 migranten omgekomen bij pogingen om per boot vanuit het Noord-Afrikaanse land Libië via de Middellandse zee Europa te bereiken. In het rapport Lethal Disregard noemt de VN dat een "menselijke tragedie op grote schaal".

De VN stelt in Lethal Disregard dat de doden geen uitzondering zijn, maar het gevolg van het beleid door EU-lidstaten en Libië. Het rapport concludeert na gesprekken met tientallen migranten en onderzoek over de periode van januari 2019 tot december 2020 dat verschillende landen hulporganisaties hebben tegengewerkt in hun pogingen om migranten te redden.

Vaartuigen van hulporganisaties zouden in beslag zijn genomen. De VN concludeert ook dat de EU zelf minder reddingsacties uitvoert. Boten met migranten zouden zijn teruggeduwd naar zee, waardoor in sommige gevallen migranten in het water belandden.

VN-commissaris roept EU op internationaal recht te respecteren

In reactie op het VN-rapport roept VN-commissaris voor mensenrechten Michelle Bachelet de EU-lidstaten op om zich aan de internationale wetgeving te houden. "De echte tragedie is dat een groot deel van het lijden en de sterfgevallen in de Middellandse Zee valt te voorkomen."

In oktober concludeerde het Duitse tijdschrift Der Spiegel na onderzoek dat de Europese grensbewaker Frontex zich schuldig maakte aan het terugduwen van boten met migranten naar zee. Dat was voor de EU aanleiding om een onderzoek te starten naar Frontex. GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik zit in het Europarlement hoorzittingen over de Frontex-zaak voor.