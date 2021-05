De Syrische bevolking gaat woensdag voor het eerst in zeven jaar naar de stembus. Het lijkt vrijwel zeker dat de zittende president Bashar Al Assad een vierde termijn van zeven jaar krijgt. Hoe staat het Aziatische land ervoor?

In Syrië woedt sinds 2011 een burgeroorlog, nadat Al Assad vreedzame protesten in maart van dat jaar met harde hand had neergeslagen. Ongeveer 30 procent van het land staat onder controle van opstandelingen en de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Onder het regime van Al Assad is de situatie in Syrië de afgelopen jaren verslechterd. Door de burgeroorlog ligt het land in puin.

Naar schatting honderdduizenden inwoners kwamen om door bombardementen, gifgasaanvallen en aanslagen door IS. 'De vatenbom' werd een begrip: een vat gevuld met dynamiet en stukjes metaal, dat lukraak uit helikopters wordt geduwd.

Burgeroorlog bracht land aan de rand van de afgrond

Van de Syrische economie is weinig over. Er zijn grote tekorten aan levensmiddelen en gezondheidszorg.

Miljoenen Syriërs zijn sinds het begin van de burgeroorlog gevlucht vanwege het geweld, aanslagen, corruptie en een zware economische crisis. Daar kwam in 2020 de coronacrisis bij in het land met ongeveer zeventien miljoen inwoners.

Turkije herbergt ruim drie miljoen Syrische vluchtelingen. Het land sloot hierover in 2016 een deal met de Europese Unie. Veel van de naar schatting ongeveer 100.000 Syrische vluchtelingen in Nederland denken hier langere tijd te blijven.

Al Assad ondanks internationale druk stevig in het zadel

De internationale gemeenschap heeft geprobeerd Al Assad ten val te brengen, onder meer door het steunen van groeperingen die het opnemen tegen de Syrische dictator. Al Assad zit echter nog steeds stevig in het zadel. De economische sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben wel hun sporen nagelaten in Syrië.

De internationale gemeenschap beschuldigt Al Assad van oorlogsmisdaden. Veel landen willen pas helpen met de wederopbouw in Syrië als de dictator is opgestapt. Al Assad krijgt echter steun van Rusland en Iran. Hierdoor lijkt zijn positie ook na 21 jaar aan de macht niet in gevaar. Een voorstel van het CDA om met Al Assad in gesprek te gaan, kreeg in 2019 weinig steun in de Tweede Kamer.

Syriëgangers mengen zich in gewapend conflict

Vanuit verschillende landen vertrokken mensen naar Syrië om zich te mengen in de gewapende strijd in het land. In Nederland werden sommige Syriëgangers na terugkeer of bij verstek veroordeeld.

Zowel binnen als buiten Syrië is er kritiek op de tweede presidentsverkiezingen sinds het uitbreken van de burgeroorlog in het land. De meeste kandidaten zouden niet op de kieslijst zijn toegelaten. Ook zouden alleen mensen mogen stemmen die wonen in gebieden die onder controle van Al Assad staan.

Syrië-deskundigen verwachten dat de situatie in Syrië weinig zal verbeteren door de verkiezingen van woensdag. Alle tegenstanders van Assad zouden op slechts een paar procent van de stemmen kunnen rekenen in wat "verkiezingen voor de bühne" worden genoemd. Volgens correspondenten vieren inwoners van de Syrische hoofdstad Damascus de overwinning van Al Assad al dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag.