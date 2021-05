Voor het eerst in drieduizend jaar zijn op het Australische vasteland weer Tasmaanse duivels in het wild geboren. Korter dan een jaar geleden werden 26 Tasmaanse duivels geherintroduceerd in een natuurgebied ten noorden van Sydney.

Er zijn volgens natuurbeschermingsorganisaties zeven Tasmaanse duivels ter wereld gekomen. Ze bleken in goede gezondheid te zijn. In de komende weken zullen er extra gezondheidscontroles plaatsvinden.

De Tasmaanse duivels werden vorig jaar geherintroduceerd in een natuurgebied van 400 hectare, dat omheind is om ze te beschermen tegen bedreigingen als auto's en schadelijke planten. De komende jaren worden in hetzelfde gebied meer Tasmaanse duivels en ook andere dieren geplaatst voordat ze ook in gebieden zonder omheining worden vrijgelaten.

De geboorte van de Tasmaanse duivels laat volgens Don Church van de organisatie Re:wild zien dat de herintroductie succesvol is. "Dit belooft niet alleen veel goeds voor deze met uitsterven bedreigde diersoort, maar ook voor de vele andere bedreigde diersoorten die het kunnen redden als we Australië herwinnen, het land met 's werelds grootste uitstervingspercentage van zoogdieren", zegt hij.

Tasmaanse duivel stierf uit door de dingo, een wilde hond

Er wordt aangenomen dat de Tasmaanse duivel op het Australische vasteland uitgeroeid is door de dingo, een wilde hond die van nature voorkomt op het continent. De buideldieren leven verder alleen nog op Tasmanië in het wild.

Op het eiland ten zuiden van Melbourne leven naar schatting minder dan 25.000 Tasmaanse duivels. Dat waren er in de jaren negentig 150.000, maar een groot deel van de populatie stierf door een zeldzame ziekte.

De Tasmaanse duivel heeft een lengte van 50 tot 80 centimeter, kan tot 8 kilo wegen en heeft een bruine of zwarte vacht. Ze zijn te klein om mensen of vee aan te vallen, maar kunnen agressief worden als ze zich bedreigd voelen. De dieren staan vooral bekend vanwege hun enorm luide brul, waar de Tasmanian Devil in de Looney Tunes-tekenfilms ook op gebaseerd is.