Bij een botsing tussen twee metrostellen in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn maandagavond (lokale tijd) meer dan tweehonderd mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten. Het incident gebeurde in een ondergrondse tunnel vlak bij de Petronas Twin Towers in het centrum van de miljoenenstad.

Een metro die werd gerepareerd botste frontaal op een metro met 213 personen aan boord. De treinstellen botsten met relatief lage snelheid op elkaar.

Van de gewonden zijn er 47 slecht aan toe, de rest van de slachtoffers heeft kleine verwondingen. De politie gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval, zegt politiechef Mohamad Zainal Abdullah. Er was waarschijnlijk sprake van een miscommunicatie.

Het is volgens de Maleisische regering het eerste grote incident in het ruim 23 jaar oude metrosysteem. Transportminister Wee Ka Siong pleit voor een grondig onderzoek.

Op foto's en video's op sociale media is te zien hoe verschillende passagiers bebloed op straat zitten en dat de ramen van de metrostellen zijn gebroken.