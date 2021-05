Het leger van Mali heeft de premier en de president van het Afrikaanse land maandag aangehouden en meegenomen naar een militaire basis buiten de hoofdstad Bamako. Ook de minister van Defensie van de interim-regering van Mali is meegenomen. De VN en de EU hebben de aanhoudingen veroordeeld.

Het leger greep in nadat maandag ministersposten opnieuw werden verdeeld. Daarbij verloren twee leden van de militaire junta die in augustus de macht greep hun positie.

President Bah Ndaw en minister-president Moctar Ouane moesten het land na de militaire coup van vorig jaar in anderhalf jaar klaarmaken voor nieuwe verkiezingen, waarna er weer een burgerregering aan de macht zou kunnen komen.

Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie hebben de arrestaties veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring, die ook door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is ondertekend, eisen ze de "onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijheid" van de politici.

Mali heeft sinds 2012 te maken met een jihadistische opstand. Aanvankelijk gold dat alleen in het noorden, maar de groeperingen verplaatsten zich later naar het midden van het land en naar buurlanden Burkina Faso en Niger. Een missie van de Verenigde Naties is ingezet om het land weer te stabiliseren.

Ministerie waarschuwt Nederlanders in Mali

De Nederlandse ambassade in Mali waarschuwt Nederlanders maandag om niet zomaar de straat op te gaan in Bamako. "Volg het lokale nieuws. Blijf thuis als het niet noodzakelijk is om naar buiten te gaan", staat in een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verspreide verklaring.