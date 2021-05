De Peruaanse maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad (Sendero Luminoso) heeft in een afgelegen regio in het zuiden van het land achttien mensen gedood, onder wie twee kinderen. Sommige lichamen waren zo erg verminkt dat ze onherkenbaar waren, heeft het Peruaanse leger maandag bekendgemaakt.

De slachtpartij vond plaats in het dorp San Miguel del Ene, in de vallei van de rivieren Apurimac, Ene en Mantaro, waar volgens de autoriteiten ruim drie kwart van alle cocaïne van Peru wordt geproduceerd. Het land is de grootste cocaïneproducent ter wereld, nipt gevolgd door buurlanden Colombia en Bolivia.

Het motief voor de moorden is nog niet duidelijk, maar mogelijk heeft het een verband met de presidentsverkiezingen op 6 juni. Op de lichamen waren pamfletten gevonden die Peruanen oproepen om niet te gaan stemmen, meldt het leger. Volgens het leger zijn de moorden een "daad van genocide" en zullen er tot de verkiezingen "waarschijnlijk" nog meer doden vallen. De krijgsmacht zegt dat het Lichtend Pad in het verleden vaker deze tactiek toepaste.

Rebellenbeweging Lichtend Pad werd in de jaren zeventig opgericht en had als doel om van het Latijns-Amerikaanse land een communistische boerenstaat te maken. Daarbij schuwde de groep geweld niet en in de decennia die volgden kwamen naar schatting tienduizenden mensen om het leven.

De invloed van de groep nam af toen toenmalig president Alberto Fujimori in de jaren negentig de oorlog verklaarde aan de groep. Bij die gewelddadige strijd verloren volgens de autoriteiten ongeveer 69.000 mensen het leven. Inmiddels houdt het Lichtend Pad zich voornamelijk nog bezig met drugshandel en andere criminele activiteiten.

Politiek bewogen jaar

Peru verkeert al maanden in een politieke crisis sinds eind vorig jaar de populaire president Martín Vizcarra werd afgezet door het parlement vanwege corruptiebeschuldigingen. Zijn opvolger Manuel Merino wist het slechts enkele dagen vol te houden, maar gooide de handdoek in de ring na massale protesten. Hij werd opgevolgd door Francisco Sagasti.

Met de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 6 juni wordt gehoopt dat de rust terugkeert in het Latijns-Amerikaanse land. Het gaat nog tussen Pedro Castillo en Keiko Fujimori, de dochter van Alberto Fujimori. De rechts-populistisch Fujimori beschuldigt haar radicaal-linkse rivaal ervan banden te hebben met de politieke vleugel van Lichtend Pad, wat hij altijd heeft ontkend.