De prominente Britse Black Lives Matter-activiste Sasha Johnson ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, nadat ze in haar hoofd is geschoten. Dat meldt BBC News maandag op basis van haar partij Taking The Initiative Party (TTIP).

Volgens haar partij werd zij zondagochtend op brute wijze aangevallen in de wijk Peckham in Zuid-Londen. De schietpartij vond plaats tijdens een bijeenkomst in een tuin van een huis waar zo'n 20 tot 40 mensen aanwezig waren. De 27-jarige vrouw ligt met levensbedreigende verwondingen in een Londens ziekenhuis op de intensive care.

Het is nog onduidelijk of de aanval met racistisch geweld te maken heeft, maar volgens TTIP ontving Johnson eerder talloze doodsbedreigingen. De Londense politie onderzoekt de zaak, maar zegt dat op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat het om een doelbewuste aanval gaat of dat de aanval te maken heeft met Johnsons activisme.

De Britse krant The Guardian schrijft op basis van rechercheurs die betrokken zijn bij de zaak dat Johnson mogelijk "per ongeluk" is neergeschoten. De onderzoekers zouden er sterk rekening mee houden dat iemand anders het beoogde doelwit was.

Johnson is een vooraanstaande figuur binnen de Black Lives Matter-beweging in het VK. Ze is een van de oprichters van TTIP en vastbesloten om antizwart racisme te bestrijden.