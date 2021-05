De autoriteiten in Belarus zeggen zich aan de internationale regels te hebben gehouden toen ze zondag een passagiersvliegtuig in de hoofdstad Minsk lieten landen om een activist van de oppositie te arresteren. Volgens het land doet het Westen om politieke redenen ongegronde beweringen.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze zaak

"Het lijdt geen twijfel dat de acties van onze bevoegde autoriteiten volledig in overeenstemming waren met de geldende internationale regels", aldus een woordvoerder van het Belarussische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zondag werd een toestel van Ryanair dat boven Belarus vloog gedwongen te landen op de luchthaven van de Belarussische hoofdstad. Het toestel had in dat land niks te zoeken: het was van Griekenland onderweg naar Litouwen.

Aan boord zat een kopstuk van de oppositie: journalist Roman Protasevich. Hij werd tot woede van het Westen op het vliegveld in Minsk door de Belarussische autoriteiten van boord gehaald en gearresteerd.

Westerse leiders noemden het voorval een "daad van staatsterrorisme". Ierland beschreef de gedwongen omleiding van de vlucht van de Ierse luchtvaartmaatschappij als "door de staat gesteunde luchtpiraterij". Naar verwachting zal de EU maandagavond de sancties tegen Belarus aanscherpen.

'Mogelijk Belarussische geheim agenten aan boord'

Ryanair-topman Michael O'Leary en de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney denken dat er mogelijk Belarussische geheim agenten aan boord van het toestel waren.

"We denken dat in Minsk vijf of zes mensen zijn uitgestapt, maar slechts een van hen is gearresteerd. Dat kan erop wijzen dat de anderen geheim agenten waren", aldus Coveney. Helemaal zeker van zijn zaak is hij echter niet.

Verbetering wegens onjuiste aan NU.nl verstrekte informatie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat O'Leary en Coveney denken dat er Russische geheim agenten in het toestel zaten. Dit was onjuist: ze denken aan Belarussische geheim agenten. Het bericht is daarom aangepast.