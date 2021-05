Iemand heeft geprobeerd de familie van het overleden model Ivana Smit op te lichten door te doen alsof hij of zij belangrijke informatie over haar had. Dat zegt de advocaat van de familie in zijn boek over de zaak. De oplichter wekte de indruk dat er beeldmateriaal was van een ruzie tussen Smit en het Amerikaanse echtpaar dat zij in Maleisië bezocht op de avond van haar overlijden.

De anonieme 'tipgever' meldde zich kort nadat de familie een beloning van 50.000 dollar had uitgeloofd voor een tip die meer licht kon werpen op de mysterieuze dood van Smit. De aanbieder wilde in bitcoins betaald worden.

De achttienjarige Nederlandse viel in 2017 van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur. Het is onduidelijk of ze door die val is overleden of daarvoor al dood was. Wel is bekend dat ze die avond had doorgebracht met het echtpaar Alexander en Luna Johnson.

De rechtbank oordeelde in eerste instantie dat er sprake was van een ongeluk, maar haar familie gelooft dat niet.

'Tipgever' had geen bewijs

De zogenaamde tipgever had volgens de advocaat veel kennis van de zaak, zoals informatie over de verwondingen van Smit. Advocaat Sébas Diekstra vroeg vervolgens om bewijs dat er daadwerkelijk beeldmateriaal van de ruzie op de fatale avond is, maar dat kreeg hij niet. De familie van de Nederlandse overwoog te betalen, maar dat gebeurde op advies van Diekstra niet.

"De aanbieder blijft beweren over explosief materiaal te beschikken, maar dat verhaal klinkt steeds ongeloofwaardiger. Dus verbreek ik het contact, dit is zonde van de tijd", schrijft de advocaat in zijn boek Ivana, dat volgende maand verschijnt.

Zaak nog steeds niet afgerond

Uiteindelijk heeft de 'tipgever' geen beeldmateriaal geboden. "We hebben kennelijk te maken met iemand die een rouwende familie snel nog even wat geld afhandig wil maken."

De zaak rond de dood van Smit is nog altijd niet afgerond. Het gerechtshof oordeelde echter eind 2019 dat de achttienjarige Smit "omkwam door het handelen van derden". Het onderzoek is daarop heropend. De politie spreekt inmiddels van een moordonderzoek.