De Amerikaanse regering legt uitgebreide beperkingen op aan economische en veiligheidssteun aan Ethiopië vanwege de gruweldaden in Tigray. Ook worden visumrestricties ingevoerd voor huidige of voormalige Ethiopische of Eritrese overheidsfunctionarissen die verantwoordelijk worden geacht voor de crisis in de Noord-Ethiopische regio.

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken zei dat de acties van de Verenigde Staten worden ondernomen om aan te dringen op het oplossen van de crisis. "De tijd voor actie van de internationale gemeenschap is nu", aldus Blinken.

Door de opgelaaide strijd tussen het Ethiopische regeringsleger en het Tigray People's Liberation Front (TPLF) dat de regio voorheen bestuurde, kwamen sinds november duizenden mensen om en sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht.

Troepen uit buurland Eritrea die zich in het conflict hadden gemengd, begonnen zich in het voorjaar terug te trekken. Volgens Amnesty International hebben die in november vorig jaar honderden burgers gedood in de stad Aksum.

In maart werd duidelijk dat er een gezamenlijk onderzoek van de Verenigde Naties en Ethiopië komt naar vermeende oorlogsmisdaden tijdens het conflict. Aanklagers in Ethiopië onderzoeken onder meer deze beschuldigingen en stellen nu dat Eritrese troepen eind november 110 burgers in Aksum hebben gedood.