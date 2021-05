Het aantal mensen dat zondag is overleden door het naar beneden storten van een cabine van een kabelbaan in het noorden van Italië, is gestegen naar veertien. Van de twee kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis werden gebracht na het ongeval, is er één inmiddels aan de verwondingen overleden, melden Italiaanse media.

De twee kinderen die in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Turijn werden gebracht waren vijf en negen jaar. Het is niet duidelijk wie van de twee inmiddels is bezweken en wat de toestand van het andere kind is.

Volgens hulpdiensten waren dertien mensen op slag dood bij de ramp met de kabelbaan tussen Stresa en Mottarone bij het Lago Maggiore, nabij de Italiaanse grens met Zwitserland. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Het ongeval gebeurde toen een kabel op zo'n 300 meter voor het eindpunt zou zijn geknapt, waarna de cabine naar beneden stortte. Vanwege de bergachtige, beboste omgeving was de plek slecht bereikbaar voor hulpdiensten.

Volgens Italiaanse media was de kabelbaan pas net heropend nadat toeristen maandenlang geweerd moesten worden vanwege de geldende coronamaatregelen. De Italiaanse regering heeft aangekondigd een commissie op te zetten die de ramp gaat onderzoeken.