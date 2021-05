Belarus heeft zondag een journalist gearresteerd nadat een particulier vliegtuig waar de journalist in zat tot een noodlanding werd gedwongen in de Belarussische hoofdstad Minsk.

Het toestel van Ryanair was eerder op de dag opgestegen vanuit Athene en was op weg naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. De piloot werd door de Belarussische luchtmacht opgeroepen om een noodlanding in Minsk te maken, omdat er bij de regering een bommelding was binnengekomen.

Bij een doorzoeking van het vliegtuig werd geen bom gevonden, maar werd wel de aan boord zijnde journalist Roman Protasevic gearresteerd. De 26-jarige Protasevic is werkzaam bij het online nieuwsmedium Nexta, dat vaak kritisch is over de werkwijze van de Belarussische president Alexander Lukashenko.

De Belarussische overheid heeft Nexta als extremistisch bestempeld. Het is bij wet verboden om artikelen en informatie van het platform te verspreiden in het land. Protasevic stond volgens de regering op een lijst van individuen die gelinkt worden aan "terroristische activiteiten".

Oppositiepartijen in Belarus stellen dat de bommelding vals was en slechts als dekmantel diende voor Belarussische regime om een kritische journalist op te pakken. Litouwen heeft de NAVO en de Europese Unie gevraagd om in te grijpen.

De persvrijheid in Belarus staat onder zware druk onder het bewind van Lukashenko, die de 'laatste dictator van Europa' genoemd wordt. Lukashenko is sinds 1994 aan de macht en werd vorig jaar augustus voor een zesde keer herkozen. Dat leidde tot grote protesten in de voormalige Sovjet-staat.

EU spreekt schande van voorval

Meerdere EU-lidstaten hebben met zware afkeuring gereageerd op de gedwongen noodlanding en arrestatie. Duitsland eiste "onmiddellijke uitleg" van Belarus, terwijl Polen spreekt van "staatsterreur". Frankrijk noemt het incident onacceptabel.

EU-buitenlandchef Josep Borrell reageerde eveneens fel. "Wij houden de regering van Belarus verantwoordelijk voor de veiligheid van de passagiers en het vliegtuig", schreef Borrell op Twitter. "Alle passagiers moeten direct hun reis kunnen voortzetten", aldus Borrell, die daarmee indirect ook de vrijlating van Protasevic eiste.

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, sprak zich uit via Twitter. "Elke schending van de internationale luchtvaartregels moet consequenties hebben", waarschuwde zij.

EU-president Charles Michel riep op tot een onderzoek door de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO). "Een ICAO-onderzoek naar het incident zal essentieel zijn", aldus Michel.