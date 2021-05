In het noorden van Italië zijn zondag zeker acht personen om het leven gekomen nadat de cabine waarin zij zich bevonden van een kabelbaan viel. Drie personen raakten gewond, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Het ongeluk met de kabelbaan gebeurde nabij het Maggioremeer. Twee kinderen zouden door hulpdiensten met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De cabine was onderweg van Stresa naar de Mottaroneberg. De kabels zouden op zo'n 300 meter voor het eindpunt zijn geknapt waarna de wagen naar beneden stortte in een bergachtig, bebost gebied.

Wegen in de omgeving van de kabelbaan zouden zijn geblokkeerd zodat hulpdiensten alle ruimte krijgen om slachtoffers te helpen. Een brandweerwagen die onderweg was naar de plaats van het ongeluk, zou op de bergweggetjes zijn gekanteld. Daarbij zouden geen gewonden zijn gevallen.

Volgens Italiaanse media was de kabelbaan pas net heropend nadat toeristen maandenlang geweerd moesten worden vanwege de geldende coronamaatregelen. De kabelbaan in kwestie brengt passagiers vanaf het Maggioremeer tot een hoogte van 1492 meter in een rit die ongeveer 20 minuten duurt.

