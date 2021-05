Voor het eerst in maanden tijd lijkt er een teken van leven te zijn van prinses Latifa Al Maktoum, dochter van de emir van Dubai. Ze is afgelopen week twee keer gezien op foto's die zijn gemaakt in het emiraat en die zijn geplaatst op Instagram, meldt de BBC zaterdag.

De 35-jarige prinses probeerde in 2018 uit het emiraat te ontsnappen, maar werd op haar vlucht op de Indische Oceaan door Indische commandotroepen terug naar Dubai gebracht. Ze is een van de naar schatting dertig kinderen van sjeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Ze wilde weg uit Dubai omdat ze daar naar eigen zeggen niets mocht.

Na haar poging om de Verenigde Arabische Emiraten te ontvluchten, zou ze gevangen zijn genomen in een villa in Dubai. Dat vertelde ze eerder dit jaar in een stiekem opgenomen video die door de BBC werd gepubliceerd.

Als de foto's die nu zijn opgedoken authentiek zijn, zou dat het eerste teken van leven van haar kunnen zijn.

Prinses Latifa (midden) met twee vrouwen die bekenden van haar zouden zijn. Prinses Latifa (midden) met twee vrouwen die bekenden van haar zouden zijn. Foto: Instagram/Shinnybryn

Foto's recent genomen

Op een van de foto's is Latifa te zien met twee andere vrouwen in een restaurant in een winkelcentrum. De foto werd donderdag geplaatst op Instagram en volgens bronnen van de BBC zijn de twee vrouwen bekenden van Latifa. De foto lijkt recent te zijn genomen. Zo is op de achtergrond reclame te zien voor een film die pas deze maand in de VAE in de bioscoop uitkwam.

Op de tweede foto, die zaterdag werd gepubliceerd, is Latifa te zien bij de Burj Khalifa, het grootste gebouw ter wereld. Beide foto's kunnen door de BBC nog niet worden geverifieerd. De vrouw die de foto plaatste op Instagram heeft niet gereageerd op vragen van de Britse omroep.

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) eist sinds begin dit jaar opheldering van de VAE over het lot van Latifa. Het commissariaat heeft onder meer om bewijs gevraagd dat de prinses nog in leven is. Dit bewijs heeft het vooralsnog niet gekregen. De VAE houdt vol dat Latifa thuis wordt verzorgd en belooft later met bewijs te komen.