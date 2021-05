Ten minste 21 hardlopers zijn overleden in China nadat zij tijdens een wedstrijd werden overvallen door extreem weer. Ze namen deel aan een honderd kilometer lange crosscountry bergrace in de centraal gelegen provincie Gansu, meldt staatspersbureau Xinhua zondag (lokale tijd).

De 172 deelnemers werden op grote hoogte getroffen door hagel, ijzel en harde wind waardoor de temperatuur plotseling daalde, melden de autoriteiten. De slachtoffers zouden ervaren deelnemers zijn geweest.

De hardlooprace gebeurde in een natuurgebied in de buurt van de stad Baiyin. Er werd een reddingsoperatie opgezet waarbij meer dan twaalfhonderd reddingswerkers betrokken waren.

Rond 3.00 uur 's nachts (lokale tijd) zouden 151 deelnemers in veiligheid zijn gebracht, acht van hen zijn met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er was eerder sprake van vijf vermisten, maar hun lichamen werden in de loop van de ochtend gevonden.

Het natuurgebied bevindt zich in de provincie Gansu, een van de armste regio's van China, die grenst aan de provincie Xinjiang en buurland Mongolië. Deze provincie is in het verleden vele malen getroffen door dodelijke aardbevingen, overstromingen en aardverschuivingen.