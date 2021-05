Veel mensen zijn de stad Goma in het oosten van de Democratische Republiek Congo ontvlucht vanwege een vulkaanuitbarsting 10 kilometer verderop. De vulkaan Nyiragongo stoot lava en rook uit. De meeste lava gaat richting het oosten, Goma ligt ten zuiden van de vulkaan.

In Goma wonen twee miljoen mensen. De stroom is in een groot deel van de stad uitgevallen. De lava zou inmiddels het internationale vliegveld van de stad hebben bereikt.

Volgens vulkanologen in het gebied is er geen gevaar voor de stad, toch zijn veel mensen richting de grens met Rwanda gevlucht. Ook is er een evacuatiebevel van kracht, heeft een regeringswoordvoerder bevestigd. Wat dat precies inhoudt is nog niet bekend.

In het oosten van Congo is het al langere tijd onrustig door gewapende bendes die er rondtrekken en strijden om de controle over grondstoffen.

De laatste keer dat de Nyiragongo uitbarstte in 2002 kwamen meer dan honderd mensen om het leven en werd een deel van Goma verwoest. De dodelijkste uitbarsting was in 1977, toen stierven meer dan zeshonderd mensen.