De cipiers die multimiljonair en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein hadden moeten bewaken toen die in de gevangenis een einde aan zijn leven maakte, hebben een deal met de openbaar aanklager gesloten om niet te worden vervolgd voor het vervalsen van verslagen. In ruil voor hun vrijheid beloofden ze justitie van informatie te voorzien over het gevangeniswezen en interne voorvallen ten tijde van Epsteins dood.

De cipiers lieten acht uur lang na om te controleren of de 66-jarige pedofiel nog leefde. In plaats daarvan zaten Tova Noel en Michael Thomas achter hun bureaus, waar ze op internet op zoek waren naar meubels, motorfietsen en sportnieuws, staat in de aanklacht uit 2019. Ze hadden Epstein om het half uur moeten controleren maar kwamen zeker twee uur lang niet in beweging. Volgens de openbaar aanklager "leken ze te slapen".

Noel en Thomas zijn ervan beschuldigd dat zij herhaaldelijk verslagen vervalsten, waarin ze stelden de gevangenen meerdere malen te hebben geteld. Dankzij de deal met justitie mogen de twee weer naar huis onder begeleiding. Wel gingen ze akkoord met een taakstraf van 100 uur.

Een rechter moet de overeenkomst nog goedkeuren. Vanuit de Amerikaanse politiek is afwijzend gereageerd op de deal. Zo noemde de gematigde Republikeinse senator Ben Sasse de deal "belachelijk". "Dit is onacceptabel", zei Sasse in een verklaring. "De leider van een internationaal pedofielennetwerk is de dans ontsprongen, hij nam de geheimen van zijn medeplichtigen mee het graf in, en nu gaan deze cipiers afval oprapen langs de weg."