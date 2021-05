De hoogste militair in Nigeria is vrijdag omgekomen bij een vliegtuigcrash in de noordelijke deelstaat Kaduna, melden Nigeriaanse media.

De 54-jarige Ibrahim Attahiru werd in januari benoemd tot chef van de legerstaf. Dat is de hoogste militaire positie in Nigeria, vergelijkbaar met de Commandant der Strijdkrachten in Nederland.

Bij de crash in de buurt van het vliegveld van Kaduna kwamen volgens verschillende media ook andere hooggeplaatste militairen om.

Het Nigeriaanse leger heeft bevestigd dat er een vliegtuig van de luchtmacht is neergestort, maar wil nog niets zeggen over de inzittenden. Wel wordt er een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de crash en is de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari op de hoogte gebracht.

Het is al de derde keer dit jaar dat een militair toestel neerstort in het Afrikaanse land. In februari kwamen zeven mensen om bij een crash vlak bij de hoofdstad Abuja.