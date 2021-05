Inwoners van Gaza zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in groten getale de straat opgegaan om het staakt-het-vuren met Israël te vieren, dat sinds 1.00 uur van kracht is. De partijen bereikten donderdag een akkoord na elf dagen van gewelddadige confrontaties tussen Israël en Palestijnse groeperingen in de Gazastrook.

De extremistische Palestijnse beweging Hamas claimde na het ingaan van de wapenstilstand de "overwinning" op Israël. Uit luidsprekers van moskeeën werd lof gezongen over "overwinning van het verzet op de bezetting". Meerdere mannen schoten met geweren in de lucht of staken vuurwerk af.

Veel van de Palestijnse feestvierders in Gaza, die vanwege het elf dagen durende geweld vorige week het Suikerfeest niet konden vieren, riepen "God is de grootste" en "goddank". De belangrijkste verkeersaders in de stad stonden volgepakt met auto's, waarvan de bestuurders claxonneerden en met vlaggen zwaaiden. Dergelijke taferelen doen zich vaker voor in Gaza af na de afkondiging van het staakt-het-vuren.

Volgens de gezondheidsautoriteiten in Gaza kwamen bij luchtaanvallen in de afgelopen dagen 232 Palestijnen, onder wie 65 kinderen, om het leven. Daarnaast zouden meer dan 1.900 gewonden zijn gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Israël stelt zeker 160 militanten te hebben uitgeschakeld. Aan Israëlische zijde vielen twaalf doden en raakten honderden inwoners gewond.

De situatie in de regio escaleerde begin mei. Dat kwam mede door de dreigende huisuitzetting van zes gezinnen in een wijk in het bezette Oost-Jeruzalem en de gewelddadige bestorming van de Al Aqsamoskee op de Tempelberg door Israëlische ordediensten. Hamas stelde de Israëlische regering een ultimatum, dat 10 mei verliep. Daarna begonnen de raketaanvallen. Het ging het om het zwaarste geweld in de regio sinds 2014.

Biden verwelkomt wapenstilstand

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdagavond (lokale tijd) zijn steun uitgesproken voor het staakt-het-vuren. Volgens Biden is er een "oprechte kans" dat de wapenstilstand tot een stap richting vrede tussen Israël en de Palestijnen leidt.

In de korte verklaring die Biden in het Witte Huis gaf, benadrukte hij nog eens dat de VS vindt dat Israël zich mag verdedigen. Ook zegde hij toe dat de VS Israël zal helpen met het herbevoorraden van de zogeheten IJzeren Koepel, het Israëlische afweersysteem dat Palestijnse raketten moet onderscheppen.

Ook beloofde Biden dat de VS zich met de Verenigde Naties zal inspannen om de schrijnende humanitaire situatie in de Gazastrook te verbeteren. Daarbij benadrukte hij dat de VS erop toeziet dat Hamas daarmee niet de kans krijgt om zich te herbewapenen.