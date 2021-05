Een Oostenrijkse man zal beide benen verliezen doordat een kliniek in de stad Freistadt bij een eerste poging het verkeerde been heeft geamputeerd. De fout werd pas de volgende ochtend ontdekt, toen er nieuwe verbanden moesten worden aangelegd, aldus Oostenrijkse media.

Het linkerbeen van de 82-jarige man moest verwijderd omdat hij aan meerdere ziektes lijdt. Door een onbekende oorzaak werd voor de operatie echter zijn rechterbeen aangemerkt als het been dat geamputeerd moest worden.

De Freistadt-kliniek heeft excuses aangeboden voor het "tragische incident", schrijft The Guardian. Er zou sprake zijn van een menselijke fout. "Dat ondanks onze voorzorgsmaatregelen het verkeerde been is geamputeerd, heeft ons geschokt." De kliniek zegt in een verklaring dat ze een onderzoek is gestart naar hoe het incident kon plaatsvinden.

De bejaarde man zou door de vele medische problemen aanvankelijk niet hebben opgemerkt dat zijn verkeerde been was geamputeerd. Door de fout verliest de man beide benen, want ook zijn linkerbeen - vanaf halverwege zijn dij - moet binnenkort nog verwijderd worden.

Het slachtoffer wordt psychische hulp aangeboden, zodat hij het incident kan verwerken.