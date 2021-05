De twintigjarige man die eerder deze week werd aangehouden in verband met een schietincident in de Amsterdamse Maassluisstraat blijft langer in de cel, heeft de rechter-commissaris bij de rechtbank in Amsterdam beslist. Over zijn mogelijke rol is niets bekendgemaakt.

In de straat in het stadsdeel Nieuw-West werd zondag een auto met twee inzittenden onder vuur genomen. Een 27-jarige vrouw, die achter het stuur zat, raakte gewond. Ze reed door, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bijrijder bleef ongedeerd.

De twee schutters, die gebruikmaakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat in stadsdeel West werd later een bestelauto in de brand gestoken.