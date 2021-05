De Belgische militair Jürgen C. is nog steeds voortvluchtig. Eerder op donderdag kreeg de politie een melding dat C. zich mogelijk ophield in de buurt van een appartement van topviroloog Marc Van Ranst in Leuven, maar daar werd niets aangetroffen. Autoriteiten denken dat C. zich nog altijd schuilhoudt in het natuurgebied Hoge Kempen, dat volgens HLN nu wordt uitgekamd.

De politie kwam in actie in Leuven nadat een ooggetuige een paar kilometer verderop een man had gezien die op de gezochte Afghanistanveteraan leek. Agenten betrokken daarop de wacht rond het tweede huis van Van Ranst. De viroloog is afgelopen jaar uitgegroeid tot een van de gezichten van het Belgische coronabeleid én mikpunt en doelwit van C.

Een helikopter cirkelde enige tijd boven het appartement, meldt HLN. Maar ook die is volgens de krant weer vertrokken.

De grootschalige jacht op C. concentreert zich nog altijd op het natuurgebied Hoge Kempen, niet ver van de grens bij het Limburgse Geleen. Daar zou de doorgewinterde scherpschutter en schietinstructeur zich hebben verschanst. De politie gaat ervan uit dat hij nog in leven en nog altijd zwaargewapend en gevaarlijk is.

Schoten gehoord in het natuurgebied

"We gaan deze namiddag een zeer grondige sweeping van de plek doen waar de verdachte zich vermoedelijk verborgen houdt", meldde het Belgische parket in gesprek met HLN. "Het is een groot en moeilijk toegankelijk terrein. Onze manschappen staan hier al 48 uur en willen de operatie natuurlijk zo snel mogelijk beëindigen." Volgens de krant is het uitkammen inmiddels begonnen.

Zowel woensdag als donderdag zijn er in het uitgestrekte nationaal park schoten gehoord. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat er woensdagavond schoten zijn gelost, maar zou niet weten door wie. Van het salvo waarvan journalisten en omwonenden donderdagochtend repten, zegt het OM niets te weten.