België is al sinds maandag in de ban van de zoektocht naar de mogelijk nog steeds gewapende 46-jarige Jürgen C. De voortvluchtige militair wordt gezien als "een ernstig en zeer nabij gevaar" en bedreigde onder anderen viroloog viroloog Marc Van Ranst, die uit voorzorg is ondergedoken. Dit is wat we we tot nu toe weten.

C. heeft mogelijk aanslagen beraamd

Maandagochtend vertrekt Jürgen C. vanuit zijn woning in Dilsen-Stokkem, een stad in de Belgische provincie Limburg. Hij zou die dag nog naar zijn werk gaan, maar is sindsdien niet meer gezien.

Een familielid vindt later die dag twee afscheidsbrieven en schakelt de politie in. Een van de brieven is gericht aan het gezin van C. en in de andere brief richt de militair zich tot de maatschappij. In deze brief zou C. hebben geschreven dat hij niet meer kon leven "in een maatschappij waar de politici en virologen ons alles afgepakt hebben". Vervolgens zou hij hebben aangekondigd dat hij "in het verzet" zou gaan en zich "niet zonder slag of stoot" zou overgeven.

De woorden van C. zien de Belgische autoriteiten als reden tot grote zorg. "Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk", vertelde een woordvoerder van het Belgische parket aan Belgische media, waaronder De Morgen.

De dreigementen van C. zijn gericht aan de staat en virologen, onder wie viroloog Van Ranst. De Unie van Limburgse moskeeën heeft de gebedshuizen opgeroepen extra waakzaam te zijn, waarna verschillende moskeeën in de Belgische provincie de deuren uit voorzorg sloten. Ook meerdere legerkazernes zouden uit vrees voor een aanslag zijn afgegrendeld.

Inlichtingendienst had C. al in het vizier wegens extremistische ideeën

Opvallend is dat de Belgische inlichtingsdienst beroepsmilitair C. al in het vizier had vanwege zijn extremistische ideeën. Zo zou hij extreemrechtse ideeën hebben en een afkeer van het coronabeleid en de experts hebben. Hij kreeg in het afgelopen jaar al twee tuchtstraffen van defensie voor racistische uitspraken op het internet en voor het bedreigen van Van Ranst, melden Belgische media.

Maar "het verhaal is veel complexer dan een doorgedraaide rechts-extremistische militair", zegt een bron tegen De Morgen. Zo zijn volgens de bron in het persoonlijke leven van C. onlangs dingen voorgevallen.

Hoewel C. al om zijn extremistische ideeën bekendstond, kon hij als schietinstructeur in het leger aan de slag blijven. Met de smoes dat hij een grote schietoefening wilde gaan houden, lukte het C. maandag een heel wapenarsenaal mee te krijgen, waaronder een raketwerper. Een deel van die wapens, en tegelijkertijd ook de zwaarste die hij waarschijnlijk bij zich droeg, werd woensdag al teruggevonden in zijn auto.

De militair is mogelijk nog steeds gewapend, laat de Belgische politie woensdag in een opsporingsbericht weten. Daarin wordt ook een duidelijke beschrijving van C. gegeven: een 1,80 meter lange gespierde en kale man met verschillende tattoos.

70 Belgische leger zoekt samen met politie naar voortvluchtige ex-militair

De militair zou zich ophouden in het park Hoge Kempen

De grootschalige politie-operatie speelt zich af in Belgisch Limburg, niet ver van de Nederlandse grens. C. zou maandag nog zijn gezien in Leopoldsburg en werd in de periode daarop gesignaleerd in Hasselt en Pelt, plaatsen in het noorden van de provincie.

De auto van C. werd woensdag teruggevonden in zijn woonplaats Dilsen-Stokkem. In het voertuig werden volgens Het Laatste Nieuws onder meer vier antitankraketwerpers en een met draden bevestigde handgranaat aangetroffen.

Het uitgestrekte Nationale Park Hoge Kempen, nabij de vindplaats van de auto, werd woensdagmiddag afgesloten, omdat de politie denkt dat C. zich daar schuilhoudt. Bij de inmiddels drie dagen durende klopjacht is niet alleen de politie met enkele honderden eenheden aanwezig, maar ook het leger.

Het uitgestrekte natuurpark blijft waarschijnlijk nog de hele dag gesloten voor onderzoek, zegt de gouverneur van de gemeente tegen Het Nieuwsblad. Van C. ontbreekt nog altijd ieder spoor.