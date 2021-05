Het Belgische leger heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee gepantserde voertuigen door Nationaal Park Hoge Kempen in de noordoostelijke provincie Limburg laten rijden. Hier wordt sinds dinsdag met man en macht gezocht naar een waarschijnlijk rechts-extremistische en voortvluchtige militair. Het leger assisteert de politie bij de klopjacht.

Volgens plaatselijke media zijn er in de avond knallen gehoord in de buurt van het dorp Lanklaar, slechts 3 kilometer van de Maas en de grens met Nederlands Limburg.

Negentig militairen helpen de 250 politiemensen die in de bossen van de Hoge Kempen zoeken naar de 46-jarige zwaargewapende militair Jürgen C., die sinds maandag spoorloos is en het gemunt zou hebben op "virologen en het regime".

Zijn auto werd aangetroffen in de omgeving, samen met vier raketwerpers die uit een kazerne zijn ontvreemd. C. is een schietinstructeur die volgens de Belgische politie extreemrechtse sympathieën heeft. Bij de militaire inlichtingendienst staat hij bekend als gevaarlijk. Er wordt gevreesd dat de Afghanistanveteraan aanslagen heeft beraamd.

C. liet afscheidsboodschappen achter in auto

De politie zegt dat de man meerdere afscheidsboodschappen heeft achtergelaten in de auto. Hij liet er een achter aan zijn naasten, maar ook een met dreigementen aan het adres van de overheid en virologen. Volgens zijn afscheidsbrieven gaat hij in verzet en geeft hij zich niet zonder slag of stoot over.

C. zou eerder een van de voornaamste virologen in België, Marc Van Ranst, hebben bedreigd vanwege diens steun aan de coronamaatregelen, meldden Belgische media. De vriendin van de man alarmeerde maandag de autoriteiten omdat hij niet was thuisgekomen. Zij was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de extremistische ideeën van haar partner.

70 Belgische leger zoekt samen met politie naar voortvluchtige ex-militair

Ex-militair werkte als schietinstructeur

De Belgische inlichtingendienst wist hier naar verluidt wel van, maar desondanks mocht C. als schietinstructeur werken en had hij toegang tot zware wapens. Maandag ging hij met een heel arsenaal op pad, omdat hij zei woensdag een schietoefening te gaan houden.

De Belgische politie heeft volgens de plaatselijke media geen aanwijzingen dat de voortvluchtige de 3 kilometer verderop gelegen Nederlandse grens is overgestoken. De politie en militairen gaan er vooralsnog van uit dat hij zich ergens in de bossen heeft verschanst.