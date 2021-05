De voortvluchtige Belgische militair die virologen bedreigde beschikt niet meer over zijn zwaarste wapens. Het wapentuig, waaronder een raketwerper en een machinepistool, is teruggevonden in zijn auto in de Belgisch-Limburgse bossen. Van de 46-jarige J.C. is nog altijd geen spoor, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. De zoektocht gaat verder.

De politie zocht tot in de vroege ochtend in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, nabij de grens met de Nederlandse provincie Limburg, naar de zwaargewapende militair. Hoewel de zwaarste wapens zijn aangetroffen, wordt er nog steeds aangenomen dat de man gewapend is.

De beroepsmilitair zou extreemrechtse sympathieën hebben en heeft onder meer de bekende viroloog Marc Van Ranst bedreigd. Die is met zijn gezin overgebracht naar een veilige locatie. Ook zouden meerdere legerkazernes zijn afgegrendeld uit vrees voor een aanslag.

Justitie zegt aanwijzingen te hebben voor een "ernstige dreiging met een gewelddadige actie". C. liet volgens Het Laatste Nieuws een afscheidsbrief achter, waarin hij dreigt met "een aanslag tegen het regime en tegen virologen". Bij de klopjacht werden eerder onder meer speciale eenheden en een helikopter ingezet.

Kennissen van de militair schetsen volgens het dagblad geen eenduidig beeld van de veertiger. Familieleden en vrienden spreken van een grote knuffelbeer die stoer doet naar de buitenwereld, maar alles zou doen voor zijn vriendin en twee kinderen. Maar zijn collega's omschrijven hem als een "een extreemrechtse wapenzot die het geweld niet schuwt" en "een antivaxer die een bloedhekel heeft aan Marc Van Ranst".

De bekende viroloog reageerde in de nacht van dinsdag op woensdag in een Twitter-bericht. "Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldsverheerlijking en rauw racisme", schrijft Van Ranst. "Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk."