In een lopend civiel onderzoek van de Amerikaanse staat New York naar de Trump Organization zijn aanwijzingen gevonden voor mogelijke belastingfraude en valsheid in geschrifte, meldt de procureur-generaal van de staat woensdag. Het onderzoek naar het vastgoedconcern van de voormalige Amerikaanse president is daarom nu strafrechtelijk van aard.

De openbaar aanklager van het New Yorkse stadsdeel Manhattan wordt bij het onderzoek betrokken. De Trump Organization is gevestigd in de Trump Tower in Manhattan.

In het onderzoek zou mogelijk bewijs voor "langdurig en uitgebreid crimineel gedrag" zijn opgedoken. Woordvoerders gaan niet in op welke aanwijzingen zij hebben en melden alleen dat de Trump Organization is ingelicht over de aanpassing van de aard van het onderzoek.

De Amerikaanse staat New York opende een onderzoek nadat Trumps voormalige advocaat Michael Cohen in de rechtbank had gezegd dat het bedrijf van de ex-president zich schuldig had gemaakt aan diverse financiële vergrijpen. Trump ontkent dat en zegt dat er sprake is van een politiek gemotiveerde wraakactie.

Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf van Trump. De onderneming wordt ervan verdacht met de waarde van eigendommen te hebben gesjoemeld om in aanmerking te komen voor leningen en belastingvoordelen.