De iconische rotsformatie Darwin's Arch bij de Ecuadoraanse Galapagoseilanden is maandag ingestort. Het ministerie van Milieu schrijft dinsdag op Facebook dat er waarschijnlijk sprake was van natuurlijke erosie. De Darwin's Arch is een beroemde trekpleister voor toeristen en duikers die de Galapagoseilanden bezoeken.

Het instorten van de ruim 43 meter hoge rotsformatie gebeurde maandag rond 11.20 uur (lokale tijd) voor de ogen van toeristen die op dat moment een tour aan het maken waren op een boot. Van de oorspronkelijke brug staan nu alleen nog de twee pilaren.

De natuurlijke rotsbrug trekt het hele jaar door veel duikers en toeristen die op zoek zijn naar hamerhaaien, dolfijnen en ander onderwaterleven. Op het moment van het instorten waren er voor zover bekend geen duikers in het water.

De Darwin's Arch is vernoemd naar de Britse bioloog Charles Darwin, die in de jaren dertig van de negentiende eeuw een bezoek bracht aan de Galapagoseilanden en die ervaring even later gebruikte voor zijn wereldberoemde evolutietheorie.

Inwoners treuren om instorten

Washington Tapia, directeur van het natuurbehoud van de Galapagos, zegt bij Al Jazeera verdrietig te zijn door het instorten van de Darwin's Arch. "Alle inwoners van de Galapagos hebben veel herinneringen aan de brug en dat die nu is ingestort was een schok. Maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt is dit gewoon onderdeel van de natuur", aldus Tapia.

De Galapagoseilanden liggen op zo'n duizend kilometer ten westen van het Zuid-Amerikaanse Ecuador. De ruim 234 eilanden staan bekend om hun beroemde flora en fauna en zijn sinds 1978 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.