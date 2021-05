Het Israëlische leger betreurt dat er bij luchtaanvallen op Gaza burgerslachtoffers zijn gevallen. Legerwoordvoerder Jonathan Conricus bevestigde dinsdag bij persbureau AP dat er bij de luchtaanvallen van de laatste twee weken onbedoeld ook burgers om het leven gekomen.

Israël probeert bij de luchtaanvallen belangrijke knooppunten van Hamas aan te vallen, zoals ondergrondse tunnels waar Hamas-leden zich verstoppen. Die tunnels, ook wel 'de Metro' genoemd, worden volgens Conricus bovendien gebruikt om militanten te bevoorraden met nieuwe raketten die worden gebruikt om Israël te bestoken.

Volgens de Israëlische woordvoerder zijn de tunnels door Hamas bewust gebouwd onder wijken waar burgers wonen om ze te gebruiken als levend schild. Het is niet bekend in hoeverre de tunnels zijn beschadigd door de recentste luchtaanvallen.

De komende dagen worden de luchtaanvallen op tunnels uitgebreid naar andere gebieden, aldus Conricus. Het Israëlische leger probeert volgens hem alleen de straten en wegen boven de tunnels te raken, om zo onschuldige slachtoffers en schade aan gebouwen te voorkomen.

Dat ging afgelopen weekend fout, toen bij luchtaanvallen een gebouw instortte en zeker 42 mensen om het leven kwamen. Het wordt gezien als de dodelijkste aanval sinds het conflict tussen Israël en de Palestijnen weer is opgelaaid.

Het leger is een onderzoek begonnen naar het incident om in de toekomst zulke grote aantallen slachtoffers te voorkomen, benadrukt de legerwoordvoerder.

EU en VS roepen op tot staakt-het-vuren

Het Westen kijkt met argusogen naar het opgelaaide geweld tussen Israël en de Palestijnen. De Verenigde Staten spraken maandag voor het eerst hun steun uit voor een wapenstilstand in het gebied. Ook bijna alle Europese landen, met uitzondering van Hongarije, riepen dinsdag de leiders van Israël en Hamas op om tot een staakt-het-vuren te komen.

Beide partijen hebben nog weinig interesse getoond in een staakt-het-vuren. Vanuit Gaza zijn sinds vorige week al duizenden raketaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Israël, die in de meeste gevallen worden tegengehouden door de zogenoemde Iron Dome (ijzeren koepel), het Israëlische raketafweersysteem. Hamas probeert middels grote aantallen raketaanvallen het verdedigingssysteem af te troeven.

Sinds 10 mei zijn naar schatting minstens 213 Palestijnen, onder wie 61 kinderen, om het leven gekomen bij luchtaanvallen in Gaza. Meer dan 1.440 mensen raakten gewond, aldus cijfers van het gezondheidsministerie van Gaza. In de cijfers worden door de autoriteiten in Gaza geen onderscheid gemaakt tussen burgers en militanten. Israël meldde twaalf slachtoffers, onder wie een vijfjarige jongen.