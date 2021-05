De Belgische politie is dinsdag op zoek naar een zwaargewapende man die virologen zou bedreigen. Marc Van Ranst, een van de bekendste virologen van het land, is met zijn gezin in veiligheid gebracht, melden Belgische media.

De verdachte is een militair die meerdere zware wapens heeft bemachtigd, schrijft De Standaard. Hij zou zich ophouden in Belgisch Limburg en beschikking hebben over onder meer een raketwerper.

Hoe concreet de bedreigingen zijn die de man heeft geuit en hoe ernstig die genomen moeten worden, is onduidelijk. Volgens informatie van VRT is de man een persoon met extreemrechtse sympathieën die eerder al dreigementen heeft geuit aan Belgische virologen en in het bijzonder aan Van Ranst.

De viroloog adviseert de Belgische regering over het coronabeleid. Hij is door zijn honderden televisie-optredens in het afgelopen jaar een vertrouwd gezicht geworden in België. Van Ranst wordt al geruime tijd bedreigd en daarom beveiligd.