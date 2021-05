De Belgische politie is dinsdag op zoek naar een zwaargewapende man die virologen zou bedreigen. Marc Van Ranst, een van de bekendste virologen van het land, is met zijn gezin in veiligheid gebracht, melden Belgische media.

De verdachte is een militair die meerdere zware wapens heeft bemachtigd, schrijft De Standaard. Hij zou zich ophouden in Belgisch Limburg en beschikking hebben over onder meer een raketwerper.

Zijn auto werd dinsdagavond gevonden bij de bossen van zijn woonplaats Dilsen-Stokkem, niet ver van de grens met Nederland. De politie kamt de bossen uit en roept omwonenden op thuis te blijven. Omdat de man zich zou ophouden in de grensstreek tussen Nederland en België is ook de Nederlandse politie extra alert, zegt een woordvoerder van de politie. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de man in Nederland is.

Hoe concreet de bedreigingen zijn die de man heeft geuit en hoe ernstig die genomen moeten worden, is onduidelijk. De zwaargewapende man staat op de terroristenlijst wegens extreemrechtse sympathieën, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

De verdachte zou al eerder dreigementen hebben geuit aan Belgische virologen en in het bijzonder aan Van Ranst. De viroloog adviseert de Belgische regering over het coronabeleid. Hij is door zijn honderden televisie-optredens in het afgelopen jaar een vertrouwd gezicht geworden in België. Van Ranst wordt al geruime tijd bedreigd en daarom beveiligd.