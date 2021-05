Zeker 57 mensen zijn omgekomen en een onbekend aantal is vermist nadat een schip voor de kust van Tunesië is gezonken. Het Tunesische ministerie van Defensie meldt dat 33 mensen zijn gered.

De boot was vanuit Libië onderweg naar Europa en had ruim negentig mensen aan boord. De overlevenden komen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) allemaal uit Bangladesh. Ze overleefden de schipbreuk doordat ze zich vastklampten aan een nabijgelegen olieboorplatform. De nationaliteit van de omgekomen mensen is niet bekend.

De oorzaak van de schipbreuk is nog niet bekend. Ook is niet bekend wanneer de boot precies gezonken is.

Vanuit Libië vertrekken geregeld overvolle boten met migranten die naar Europa willen. Deze boten vertrekken vaak in de nacht om de kustwacht te vermijden.

Maandag werden nog honderd mensen uit het water gered door de kustwacht van Tunesië. Dit jaar zijn in de Middellandse Zee volgens de IOM al zeker vijfhonderd mensen omgekomen die vanaf Noord-Afrika naar Europa wilden reizen. Ongeveer negenduizend mensen zijn onderschept door kustwachten.