Honderdduizenden inwoners van de Indiase deelstaat Gujarat zitten dinsdag zonder stroom als gevolg van een cycloon die maandagavond aan land kwam. Zeker 21 mensen kwamen door het noodweer om het leven. 96 opvarenden van een schip zijn als vermist opgegeven.

Cycloon Tauktae ontstond op de Arabische Zee. Een olieschip kwam in de problemen door hoge golven en zonk voor de kust van Mumbai. 96 van de 273 opvarenden worden vermist, liet de Indiase marine dinsdag weten. 177 opvarenden zijn inmiddels gered. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door de "extreme omstandigheden op zee", aldus het Indiase ministerie van Defensie.

In het westen van India pakte de storm uit met windstoten tot 185 kilometer per uur, waardoor bomen werden ontworteld en hoogspanningskabels knapten. Verder landinwaarts nam de cycloon in kracht af. Tauktae gaat gepaard met hevige regen en zware windstoten.

Tauktae is de zwaarste cycloon die Gujarat in zeker twintig jaar heeft getroffen. De autoriteiten evacueerden van tevoren meer dan 200.000 mensen. Vermoedelijk heeft dit veel leed voorkomen.

Het natuurgeweld is een extra klap voor de deelstaat, die worstelt met de corona-epidemie. Vanwege de naderende storm zijn circa zeshonderd coronapatiënten naar veldhospitalen in veiligere gebieden gebracht.

De autoriteiten hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de circa vierhonderd ziekenhuizen in de regio elektriciteit hebben. Als gevolg van de storm zijn vaccinaties in het getroffen gebied met zeker twee dagen uitgesteld.