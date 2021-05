Israël neemt doelen in Libanon onder vuur met artillerie nadat er vanuit Libanon zes raketten richting Israël zouden zijn geschoten. Volgens het Israëlische leger zouden die raketten de grens met Israël niet hebben gepasseerd.

De Libanese veiligheidsdiensten zeggen dat er drie raketten zijn afgevuurd, maar er is niet bekendgemaakt door wie. Vanuit Libanon werden donderdag ook al drie raketten afgevuurd.

Het leger van Israël zegt dat er wordt teruggeschoten op de plekken waar de raketten vandaan kwamen. Volgens lokale media is dat rond de plaatsen Habbariyeh en Kfarchouba. Die plaatsen liggen in het bergachtige grensgebied in het zuidoosten van Libanon.

De Libanese veiligheidsdiensten zeggen dat de eerste Israëlische raketten in het land zijn geland. Er is nog niets bekend over slachtoffers of schade.

Unifil, de VN-missie in Libanon, heeft laten weten dat het nu kalm is in het gebied maar dat zij op hun hoede is vanwege de aanvallen. Er worden extra patrouilles uitgevoerd "om verdere incidenten te voorkomen die de veiligheid van de lokale bevolking en de veiligheid van Zuid-Libanon in gevaar brengen", schrijft de missie op Twitter.

Biden belt met Netanyahu en steunt wapenstilstand

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft maandagavond contact gehad met de Amerikaanse president Joe Biden over het geëscaleerde geweld. Daarin heeft Biden voor het eerst gezegd een staakt-het-vuren te steunen, blijkt uit een verklaring van het Witte Huis. Ook besprak de Amerikaanse president de mogelijkheid om met Egypte en andere partners te praten om dat doel te bereiken.

Biden heeft in het gesprek opnieuw de "willekeurige raketaanvallen vanuit Gaza op Israëlische doelen" afgekeurd en benadrukte het recht van Israël om zich te verdedigen.

Maandag hielden de VS voor de derde keer een verklaring van de VN-Veiligheidsraad tegen die opriep tot een de-escalatie van het geweld, omdat die volgens Amerikaanse diplomaten het conflict niet zou oplossen. In de verklaring zou komen te staan dat de raad erg bezorgd is over het geweld en over de kolonisatie van de Palestijnse Gebieden door Israëliërs.