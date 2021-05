Twee rivaliserende separatistische partijen in Catalonië hebben een akkoord gesloten over de vorming van een coalitieregering. Ze willen drie maanden na de stembusgang voorkomen dat de Spaanse regio opnieuw naar de stembus moet.

Volgens plaatselijke media hebben de linkse Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en de partij Junts per Catalunya een akkoord gesloten voor een regering onder leiding van ERC-kopstuk Pere Aragonès.

De leider van Catalonië kwam sinds 2015 van Junts per Catalunya, maar ERC won bij deze verkiezing één zetel meer. "We beginnen met dit akkoord aan de volgende stap. We kunnen weer vooruitkijken naar een onafhankelijke republiek Catalonië", aldus Aragonès.

De coalitie wil naar eigen zeggen de Catalaanse bevolking weer vertrouwen geven en wil ook met andere partijen samenwerken om gezamenlijk te streven naar een onafhankelijke republiek Catalonië. De twee partijen die samen net geen meerderheid in het parlement hebben, rekenen erop dat ze de zegen hebben van de links-radicale Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Die heeft negen zetels in het regioparlement van 135 leden.

ERC en Junts per Catalunya hebben andere aanpak

ERC en Junts per Catalunya hebben een andere aanpak bij hun verlangen naar onafhankelijkheid. ERC is voor een aanpak die vooral gebaseerd is op overleg met de landelijke regering in Madrid en Junts per Catalunya is feller en meer gericht op actie. Over twee jaar wordt gekeken hoever Catalonië is gekomen met het overleg.

De sociaaldemocratische Partido Socialista Obrero Español (PSOE) van de Spaanse premier Pedro Sánchez en het conservatieve Spaans-nationalistische Vox waren bij de verkiezingen in februari de verrassende winnaars. Nieuwe verkiezingen zouden de separatisten momenteel slecht uitkomen volgens een peiling van de Catalaanse krant La Vanguardia.

In de maandag gepubliceerde peiling is het percentage van de ondervraagden dat zich voor onafhankelijkheid uitspreekt gezakt naar 42 procent. Meer dan de helft (52 procent) wil zich volgens de peiling niet afscheiden van Spanje.