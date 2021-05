Een gevaarlijke cycloon is maandag aan land gekomen in de Indiase deelstaat Gujarat. De autoriteiten hebben meer dan 200.000 mensen geëvacueerd, omdat de cycloon de zwaarste in zeker twintig jaar zal zijn voor dit kustgebied.

De cycloon Tauktae gaat gepaard met hevige regen en zware windstoten. Hierdoor zijn onder meer gebouwen beschadigd en bomen ontworteld. Het natuurgeweld heeft in India al zestien mensen het leven gekost toen het eerder langs de kust van andere deelstaten trok. Daar heeft Tauktae volgens de autoriteiten een spoor van vernieling achtergelaten.

In Gujarat zijn mensen geëvacueerd en onder meer havens en vliegvelden gesloten. Dat komt op een moment waarop de deelstaat worstelt met de corona-epidemie. Volgens het Rode Kruis is de cycloon een extra klap voor de vele gezinnen die het nu al zwaar hebben door de gezondheidscrisis.

Er wordt gevreesd dat Tauktae vergelijkbaar zal zijn met de wervelstorm in 1998. In dat jaar werd de havenstad Kandla in Gujarat getroffen door een cycloon, met minstens vierduizend doden tot gevolg.