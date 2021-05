Enkele uren nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondag in een televisietoespraak had laten weten dat de campagne tegen de Palestijnen in Gaza doorgaat "zolang dat nodig is", voerde Israël opnieuw tientallen luchtaanvallen uit. Even na middernacht waren ongeveer tien minuten lang explosies te horen.

De luchtaanvallen waren heviger, bestreken een groter gebied en duurden langer dan die van de nacht ervoor. Daarbij kwamen volgens persbureau AP 42 Palestijnen, onder wie 13 kinderen, om het leven.

Het leger van Israël bevestigt de aanvallen op Twitter. In een korte verklaring spreekt het leger over "uitgebreide aanvallen op terroristische doelwitten". De huizen van negen hooggeplaatste commandanten van Hamas zouden zijn beschoten. Ook het complex van de inlichtingendienst van Hamas zou een van de doelwitten zijn geweest. Persbureau AFP meldt dat op verschillende plekken de stroom is uitgevallen.

Palestijnse militanten zouden onder meer raketten hebben afgevuurd op de zuidelijke steden Beër Sjeva en Asjkelon. Er is vanuit beide kanten nog niets bekend over eventuele slachtoffers.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Hamas heeft het opgelaaide geweld sinds afgelopen maandag zeker 188 inwoners van Gaza, onder wie 55 kinderen, het leven gekost. Meer dan twaalfhonderd mensen zouden gewond zijn geraakt.

Volgens de Israëlische regering zijn in Israël tien mensen, onder wie twee kinderen, omgekomen sinds het begin van de huidige crisis.