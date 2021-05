Zo'n drieduizend raketten zijn inmiddels gelanceerd richting Israël vanuit de Gazastrook, met meer dan duizend Israëlische aanvallen op het Palestijnse gebied ten antwoord. Zeker 198 mensen zijn omgekomen. Ondanks internationale bemiddelingspogingen lijkt de-escalatie zondag nog niet in zicht.

Het ministerie van Gezondheid van Hamas in Gaza stelden dat zeker 42 mensen zondagochtend om het leven kwamen bij Israëlische bombardementen. Het opgelaaide geweld heeft volgens de zorgautoriteiten sinds afgelopen maandag het leven gekost aan zeker 188 mensen, onder wie 55 kinderen, en meer dan 1.200 mensen verwond.

Israël zegt dat onder de doden in Gaza tientallen strijders van Hamas en de nog extremistischere groepering Islamitische Jihad zijn.

Volgens de Israëlische regering zijn in Israël tien mensen omgekomen sinds het begin van de Gazacrisis, onder wie twee kinderen.

Palestijnse militanten beschoten zondagmiddag Israëlisch grondgebied met een nieuw salvo van raketten.

De Israëlische strijdkrachten (IDF) maakten eerder op de dag bekend de woning van Yahya Sinwar, de hoogste politieke leider van Hamas in de Gazastrook, te hebben gebombardeerd. Het huis van diens broer Muhammad Sinwar, die volgens de IDF de logistieke chef van Hamas is, zou ook op de korrel zijn genomen.

Bronnen uit Gaza bevestigden aan internationale media dat het huis van Yahya Sinwar is gebombardeerd. Er is vooralsnog geen informatie beschikbaar over het lot van de broers.

Leiders uit beide kampen onverzoenlijk

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu plaatste zaterdagavond een videotoespraak op Facebook. "U en ik weten: geen land zou dit tolereren", zei hij. "Israël heeft met kracht gereageerd op deze aanvallen, en we zullen met kracht blijven reageren, totdat de veiligheid van ons volk is hersteld."

De leider van Hamas, Ismail Haniyeh, sprak zaterdag een menigte demonstranten toe in Doha, de hoofdstad van Qatar. Volgens Haniyeh draait de strijd maar om één ding: Jeruzalem. "De zionisten dachten dat ze de al-Aqsamoskee konden vernietigen. Ze dachten dat ze onze mensen uit Sheikh Jarrah [wijk in Oud-Jeruzalem, red.] konden verjagen. Ik zeg tegen Netanyahu: speel niet met vuur. De titel van dit gevecht vandaag, de titel van de oorlog en de titel van de Palestijnse volksopstand is Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem."

Tijdens een noodbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad zei VN-secretaris-generaal António Guterres dat er onmiddellijk een eind moet komen aan de gevechten tussen Israël en de Palestijnen. De VN betrekt volgens hem alle partijen bij de pogingen een staakt-het-vuren tot stand te brengen. "Deze zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en verwoesting moet onmiddellijk stoppen", zei hij.

Geweld heeft zeker 191 levens geëist

Israël en militante Palestijnen bestoken elkaar al ongeveer een week. Hamas vuurt doorlopend raketten af en Israël slaat terug met luchtaanvallen.

Sinds de eerste beschietingen, afgelopen maandag, heeft Israël zo'n drieduizend raketlanceringen vanuit Gaza (en een enkele vanuit Libanon) geregistreerd. Ongeveer de helft van de raketten werd onderschept door het Israëlische luchtverdedigingssysteem, de IJzeren Koepel, aldus de IDF. Dat is aanmerkelijk lager dan de effectiviteit van 90 procent die werd geclaimd aan het begin van het Gazaconflict.

Israël heeft in diezelfde periode meer dan duizend lucht- en artilleriebombardementen uitgevoerd in de dichtbevolkte Gazastrook.

Israël zegt burgerslachtoffers te willen voorkomen en verwijt Hamas militaire doelen te plaatsen in dichtbevolkte gebieden.

Israël voelt zich internationaal gesteund

Israël ervaart volgens The Jerusalem Post nog voldoende steun in het buitenland. Uit een analyse van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zou zondag naar voren zijn gekomen dat "80 procent van de 90 landen die we de afgelopen dagen hebben gesproken met officiële verklaringen zijn gekomen waarin ze het Israëlische recht op zelfverdediging steunen", aldus een ingewijde. "Ze roepen ons niet op de operatie te stoppen."

De Amerikaanse president Joe Biden belde zaterdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij "bevestigde zijn ferme steun voor het recht van Israël om zichzelf te verdedigen", aldus het Witte Huis.

Biden sprak ook met de Palestijnse president Mahmoud Abbas om zijn zorgen over de situatie uit te spreken.

Situatie liep week geleden uit de hand

Het ernstigste gewapende conflict in het gebied sinds 2014 escaleerde ongeveer een week geleden. Bij de al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Daar botste de Israëlische oproerpolitie in de dagen ervoor herhaaldelijk hardhandig met Palestijnse betogers. Honderden Palestijnen en tientallen agenten raakten gewond.

Hamas greep de gelegenheid zich te profileren als 'beschermer van Jeruzalem' aan en gaf Israël een ultimatum om de veiligheidsdiensten terug te trekken van de Tempelberg en uit Oost-Jeruzalem. Vlak na het verlopen van de deadline om 18.00 uur op maandag 10 mei werd de eerste raketbarrage vanuit Gaza gelanceerd.