De explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel waarbij vrijdag zeker twaalf mensen omkwamen, is opgeëist door Islamitische Staat (IS). De terreurbeweging maakte dat bekend kort voordat een driedaagse wapenstilstand afloopt, ingesteld vanwege het einde van de ramadan.

Bij de ontploffing tijdens het vrijdaggebed kwam onder anderen de imam van de moskee om. Vijftien mensen raakten gewond. De Taliban lieten al snel weten de actie te veroordelen.

De Afghaanse regering en de fundamentalistische Taliban spraken af de wapens een paar dagen neer te leggen terwijl Amerikaanse troepen en andere internationale militairen zich geleidelijk terugtrekken uit het land. Ondertussen verlopen vredesgesprekken erg stroperig, maar beide partijen gaven vrijdag in Qatar aan te praten over versnelling van de onderhandelingen.

Ondanks de wapenstilstand kwamen sinds donderdag minstens 23 Afghanen om en raakten er bijna 40 gewond bij verschillende incidenten. Het ging niet zozeer om directe aanvallen, maar vooral om mensen die slachtoffer werden van mijnen. Evengoed heeft het ministerie van Defensie in Kaboel de Taliban ervan beschuldigd de wapenstilstand in meerdere provincies te hebben geschonden.