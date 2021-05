Een gebouw met kantoren van internationale media, waaronder Associated Press (AP) en Al Jazeera, in Gaza is zaterdag getroffen door een Israëlische raketaanval en ingestort. Vlak voor de inslag kregen de journalisten een waarschuwing en kon het gebouw geëvacueerd worden. Onder meer VN-chef António Guterres sprak zijn zorgen uit over de raketaanval.

Guterres is "diep verontrust over de vernietiging door een Israëlische luchtaanval vandaag van een hoog gebouw in Gaza waar de kantoren van verschillende internationale mediaorganisaties waren gevestigd", zei zijn woordvoerder, Stéphane Dujarric, in een verklaring.

Hij was ook "ontzet" door het "toenemende aantal burgerslachtoffers, waaronder de dood van tien leden van dezelfde familie, onder wie kinderen, als gevolg van een Israëlische luchtaanval gisteravond", vervolgde Dujarric. "De secretaris-generaal herinnert alle partijen eraan dat elke willekeurige aanval op burger- en mediastructuren in strijd is met het internationaal recht en koste wat kost moet worden vermeden", zei hij.

In een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu na de aanval op het mediagebouw zei de Amerikaanse president Joe Biden zich zorgen te maken over de burgerslachtoffers in Gaza.

De Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei volgens zijn woordvoerder in een telefoongesprek met de topman van AP, Gary Pruitt, dat hij onafhankelijke journalisten "vastberaden steunt" en dat verslaggeving in oorlogsgebieden onmisbaar is.

Pruitt liet eerder in een verklaring weten de aanval een "verontrustende ontwikkeling" te vinden. "We hebben ternauwernood een vreselijk verlies aan mensenlevens vermeden. Een tiental AP-journalisten en freelancers waren in het gebouw en gelukkig konden we ze op tijd evacueren. De wereld zal minder weten over wat er in Gaza gebeurt omwille van wat er vandaag is gebeurd."

Volgens Israël lag er militair materieel van Hamas in het gebouw

Volgens de Israëlische luchtmacht was het pand een doelwit omdat er militair materieel lag opgeslagen van terreurgroep Hamas. Die beweging gebruikt de mediaorganisaties als menselijk schild, claimen de Israëliërs.

Pruitt roept de Israëlische overheid op met bewijs te komen. Volgens hem had AP geen enkele indicatie dat er militair materiaal van Hamas lag opgeslagen in het gebouw. "Dit is iets wat we naar ons beste kunnen en actief controleren. We zouden onze journalisten nooit willens en wetens in gevaar brengen", zegt hij in een verklaring.