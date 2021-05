Onder het Spaanse eiland Ferro zijn eind april een zeventienjarig meisje en twee andere overlevenden gered van een boot. Zij zaten al ruim drie weken vast op zee, zonder voedsel. De overige 56 passagiers kwamen om het leven. Het gaat voor zover bekend om de grootste zeeramp met een migrantenboot in het gebied van de Canarische Eilanden.

"Het was een massagraf midden in zee", zegt een van de Spaanse hulpverleners die de overlevenden gered hebben in een videoreportage van de BBC. De boot dreef zo'n 500 kilometer van het meest zuidwestelijke eiland van de Canarische Eilanden. Na drie weken signaleerde de Spaanse luchtmacht de boot en stuurde er een helikopter naartoe. "Er gaat van alles door je hoofd en op dat moment moet je focussen op de overlevenden", vertelt een hulpverlener.

Een van de overlevenden was de zeventienjarige Aicha. In november verliet ze haar geboortestad in Ivoorkust en reisde naar Mauritanië, waar ze de boot nam. Alleen haar oudste zus wist van haar plan om de gevaarlijke reis te maken.

Toen Aicha en de andere twee overlevenden werden gevonden waren ze er slecht aan toe. Ze waren onder andere uitgedroogd. Na twee dagen op de boot hadden ze geen water en voedsel meer, vertelt Aicha aan de BBC. Na de vierde dag was de brandstof op.

"Er waren mannen die niet meer konden staan en het uitschreeuwden van de dorst. We gebruikten een schoen om hen wat zeewater te geven. Aan het begin zeiden we nog gebeden op. Aan het einde waren er geen gebeden meer. We hadden niet eens meer de kracht om een lichaam in zee te gooien", aldus Aicha. Drie weken nadat ze gered werd, is ze fysiek volledig hersteld.





.