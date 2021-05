In meerdere Europese steden zijn betogers zaterdag de straat opgegaan uit solidariteit met de Palestijnen. Dit deden ze in reactie op de ernstigste geweldsuitbarstingen in jaren tussen Israël en de Palestijnen. In sommige Europese steden leidden de protesten tot vernielingen en arrestaties.

Duizenden liepen mensen door Hyde Park in Londen, waarbij ze 'bevrijd Palestina!' riepen bij de Israëlische ambassade. De organisatoren van de betoging in Londen zeiden tegen de zender Sky News dat er ongeveer 100.000 mensen op de been waren.

De politie zei dat ze geen schatting van het aantal betogers kon geven. "Ze hebben zich verspreid over een groot gebied in de stad."

In Parijs hadden de autoriteiten een betoging met steun van de rechter verboden, maar toch gingen er groepen de straat op om hun solidariteit met de Palestijnen kenbaar te maken. De politie gebruikte traangas en waterkanonnen om de betogers uiteen te drijven en om te voorkomen dat ze naar de Place de la Bastille zouden lopen.

Sommige demonstranten gooiden stenen naar de politie. Ook staken ze onder meer vuilnisbakken in brand. De politie meldde aan het begin van de avond dat 44 mensen zijn aangehouden, aldus de krant Le Parisien. Volgens de krant verliepen betogingen in diverse andere Franse steden rustig. Wel gebruikte de politie in Lyon traangas tegen betogers.

In Madrid betoogden ongeveer 2.500 actievoerders. Zij liepen naar het plein Puerta del Sol in het centrum van de Spaanse hoofdstad.

35 Franse politie botst met demonstranten bij pro-Palestijnse demonstratie

Antisemitische betogers in Duitsland proberen demonstratie te verstoren

In Duitsland gingen duizenden mensen de straat op. Volgens Bild waren 25 demonstraties aangemeld. In Leipzig probeerden antisemitische betogers in het begin van de middag een pro-Israël-demonstratie te verstoren, aldus de krant.

In de Berlijnse wijk Neukölln, waar veel mensen met Arabische of Turkse wortels wonen, was toestemming voor drie betogingen gegeven. De actievoerders riepen daar op tot een boycot van Israël en gooiden stenen en flessen naar de politie.

Waterkanon ingezet in Athene

In Athene verzamelden ongeveer vijfhonderd mensen zich voor de Israëlische ambassade. Tijdens de actie waren er enkele botsingen tussen de politie en betogers. De politie zette een waterkanon in.

In Brussel deden volgens officiële cijfers van de politie ongeveer drieduizend mensen mee aan een betoging tegen de escalatie van het geweld in de Palestijnse gebieden en Israël. De deelnemers spraken zich onder meer uit tegen de Israëlische bezetting van Palestijns gebied.

Zes arrestaties bij protesten in Den Haag

In Den Haag en Maastricht gingen zaterdag honderden pro-Palestijnse betogers de straat op. In de hofstad werden zes personen gearresteerd, onder wie iemand die in discussie was gegaan met de demonstranten.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

De militaire factie van de Palestijnse beweging Hamas bestookt Israël al dagenlang met raketten. Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op de Gazastrook. De meeste dodelijke slachtoffers vallen aan Palestijnse kant.