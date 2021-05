Een Israëlische raketaanval heeft zaterdag in de Gazastrook een gebouw met kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender Al Jazeera, getroffen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Ooggetuigen zeggen dat de toren, die inmiddels is ingestort, al volledig was ontruimd voordat de raket insloeg.

Een journalist van persbureau AP meldt via Twitter: "De luchtaanval gebeurde ongeveer een uur nadat de Israëlische politie mensen ertoe opriep het pand te verlaten. Waarom het pand doelwit was, werd niet direct duidelijk gemaakt. AP en Al Jazeera waren in het gebouw gehuisvest en er waren kantoren en appartementen in te vinden."

Volgens de Israëlische luchtmacht was het pand een doelwit omdat er militair materieel lag opgeslagen van terreurgroep Hamas. Die beweging gebruikt de mediaorganisaties als menselijk schild, claimen de Israeliërs.

Wael Al Dahdouh, bureauchef van al-Jazeera in Gaza, noemde het "vreselijk" dat de kantoren van internationale media door de raketaanval zijn getroffen.

Het rommelt alweer weken enorm in Israël en de Palestijnse gebieden. Joodse kolonisten eisen namelijk woninguitzettingen van zestig Palestijnse gezinnen, wat leidde tot grootschalige protesten en sinds maandag ook raketaanvallen van zowel Israël als de extremistische groepering Hamas. Het Israëlische hooggerechtshof moet nog besluiten of de Joodse ultranationalistische organisaties in het gelijk worden gesteld in de zaak rond de woninguitzettingen.

Israël en Hamas hadden elkaar in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de vijfde nacht op rij bestookt met raketten. In Gaza-Stad werden tien Palestijnen gedood door een luchtaanval.

De tien Palestijnen, van wie het merendeel kind was, werden tegelijk gedood door een luchtaanval op een huis aan de rand van een vluchtelingenkamp. Het is de dodelijkste aanval sinds de raketaanvallen maandag begonnen.

Al honderden raketten over en weer

Sinds maandag hebben Israël en Hamas al honderden raketten op elkaar afgevuurd. Het Israëlische leger richt zich vooral op Gaza-Stad, waar veel Palestijnen wonen. Hamas heeft meerdere Israëlische steden als doelwit.

Eerder stelde het Israëlische leger grote delen van het tunnelnetwerk van Hamas te hebben verwoest met bommen. De extremisten gebruikten de tunnels om wapens te vervoeren.

In Gaza zijn al zeker 126 mensen gedood. Onder hen zouden belangrijke Hamas-commandanten zijn. Israël meldde tot nu toe zeven doden in zijn gelederen, onder wie een militair.

Beide partijen geven vooralsnog geen gehoor aan verzoeken vanuit het buitenland om een wapenstilstand. De VN-Veiligheidsraad komt zondag bijeen voor overleg.