De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn baas en een collega in het Franse dorp Les Plantiers heeft zich vrijdag overgegeven, laat de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, op Twitter weten. Honderden agenten zochten drie dagen lang naar de op de vlucht geslagen man.

De man pleegde de moorden dinsdag in de houtzagerij waar hij werkte. Franse media schrijven dat er een conflict zou zijn geweest over het werkrooster van de man, maar het precieze motief is vooralsnog onduidelijk.

In de dagen na de moorden zochten 350 agenten in het bosrijke gebied naar de man en kregen zij daarbij hulp van onder meer leden van de antiterrorisme-eenheid, politiehelikopters en speurhonden. Donderdag werd een signalement van de man uitgegeven, die werd gezien als vuurwapengevaarlijk en paranoïde.

Na drie dagen zou de man zich hebben overgegeven nabij een kerkje op zo'n 2 kilometer van Les Plantiers, melden bronnen aan de Franse krant Le Parisien. De overgave zou zonder problemen zijn verlopen.