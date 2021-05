Het Israëlische leger meldde donderdagavond een grondoffensief te zijn begonnen in de Gazastrook. Een legerwoordvoerder bevestigde het nieuws, maar na een paar uur weersprak diezelfde woordvoerder het nieuws. Er zou sprake zijn geweest van een "intern communicatieprobleem".

"IDF lucht- en grondtroepen vallen op dit moment de Gazastrook aan," twitterde het Israëlische leger donderdagavond. Kort na het bericht plaatste de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een tweet waarin hij naar de aanval verwees: "Het laatste woord was nog niet gezegd en deze operatie zal doorgaan zolang dat nodig is".

Het was onduidelijk om hoeveel grondtroepen het precies ging en welke vorm de aanval precies aannam. Ook was niet bekend of de aanval tegen specifieke doelen van de Palestijnse Hamas-beweging was gericht of dat het ging om een volledige invasie van de Gazastrook. Inwoners van Gaza-Stad hoorden hevige bombardementen bij de grens met Israël.

Hazem Balousha, een journalist in Gaza-Stad, zei tegen de Britse krant the Guardian dat inwoners sinds middernacht intense bombardementen en aanvallen vanuit het noorden van de Gazastrook hoorden. "Het duurde een half uur. Heel luid; gebouwen trilden. Mijn gebouw trilde enorm."

Maar inwoners van Gaza vlakbij de grens met Israël zouden nog geen grondtroepen gesignaleerd hebben. Wel berichtten verschillende media over hevige bombardementen.

De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza was in 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang woedde, kwamen meer dan 2.200 inwoners van de Gazastrook om het leven.

Eerder op donderdag werden duizenden reservisten gemobiliseerd en verzamelden Israëlische grondtroepen zich bij de grens.

Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen heeft de afgelopen dagen het leven gekost aan burgers aan beide kanten van de grens. De Palestijnse autoriteiten maakten melding van 83 doden, onder wie 17 kinderen. Ook raakten meer dan 480 mensen gewond. In Israël vielen minstens zeven doden, onder wie een kind van zes. Het leger zegt dat het huis van het jongetje is geraakt door een raket uit de Gazastrook.

Israël voerde de afgelopen dagen honderden luchtaanvallen uit in de Gazastrook. Een legerwoordvoerder zegt dat voorbereidingen worden getroffen voor "verschillende scenario's". Hij noemde een grondoffensief "een scenario". Vanuit de Gazastrook zouden in enkele dagen tijd ruim zestienhonderd raketten zijn afgevuurd.

VN-Veiligheidsraad komt bijeen

Op zondag 16 mei zal de VN-Veiligheidsraad bijeenkomen om de situatie in Israël en Gaza te bespreken. Dat maakte de Amerikaanse ambassadeur Linda Thomas-Greenfield bekend via Twitter.

Vlak nadat berichten over de vermeende inval naar buiten kwamen, lieten de Verenigde Staten weten hun inwoners af te raden naar Israël te reizen vanwege aanhoudende raketaanvallen vanuit de Gazastrook.

Protesten en spanningen in Jeruzalem aanleiding voor huidige escalatie van geweld

De crisis van de afgelopen week begon met gewelddadige protesten in Jeruzalem. Directe aanleiding voor de onlusten zijn spanningen rond religieuze feestdagen op de Tempelberg en een gerechtelijke uitspraak in een slepende juridische strijd over de woninguitzettingen van zestig Palestijnse gezinnen in de oostelijke wijk Sheikh Jarrah.