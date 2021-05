In een bos in het zuiden van Frankrijk is een klopjacht gaande op een man die wordt verdacht van een dubbele moord. De man sloeg twee dagen geleden op de vlucht nadat hij zijn baas en een collega doodschoot in een houtzagerij in het dorp Les Plantiers.

Bij de zoekactie zijn zo'n driehonderd agenten ingezet. De gendarmes krijgen hulp van onder meer leden van de antiterrorisme-eenheid, politiehelikopters en speurhonden.

De autoriteiten denken dat de man zich mogelijk ophoudt in de omgeving van het vierhonderd inwoners tellende Les Plantiers. Eerder op donderdag werd het signalement van de man vrijgegeven, die mogelijk meerdere wapens bij zich heeft. Hij wordt gezien als vuurwapengevaarlijk en paranoïde, aldus Franse media, waaronder Le Parisien.

Eerder werden al bij doorzoekingen in de woning van de verdachte verschillende wapens en munitie aangetroffen.

Volgens Le Parisien zou een conflict over het rooster aanleiding zijn geweest voor de moordpartij. Het Franse medium schrijft dat vier gezinnen uit het dorp moesten worden geëvacueerd omdat werd gevreesd dat ze een mogelijk doelwit zouden zijn voor de verdachte.