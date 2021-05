Israël heeft versterkingen gestuurd naar de grens met de Gazastrook. Er verzamelden zich donderdag grondtroepen bij het veiligheidshek aan de grens en tanks vuurden op doelen in de Palestijnse enclave aan de kust.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Israël voerde de afgelopen dagen honderden luchtaanvallen uit in de Gazastrook. Een legerwoordvoerder zegt dat voorbereidingen worden getroffen voor "verschillende scenario's". Hij noemde een grondoffensief "een scenario".

Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen heeft de afgelopen dagen het leven gekost aan burgers aan beide kanten van de grens. De Palestijnse autoriteiten maakten melding van 83 doden, onder wie 17 kinderen. Ook raakten meer dan 480 mensen gewond.

In Israël vielen minstens zeven doden, onder wie een kind van zes. Het leger zegt dat het huis van het jongetje is geraakt door een raket uit de Gazastrook. In totaal zouden militante Palestijnen in enkele dagen tijd ruim zestienhonderd raketten hebben afgevuurd.

Hamas eist staken internationale vluchten naar Israël

Eerder op donderdag zei de Palestijnse beweging Hamas een raket te hebben afgevuurd op de Israëlische luchthaven Ramon. Een woordvoerder van de gewapende tak van Hamas eist dat internationale luchtvaartmaatschappijen alle vluchten staken naar vliegvelden in Israël.

De Israëlische burgerluchtvaartautoriteit had niet veel eerder bekendgemaakt dat passagiersvluchten worden omgeleid naar Ramon. Die luchthaven ligt in het zuiden van het land en is het grootste vliegveld na Ben Gurion bij Tel Aviv. De Israëlische autoriteiten zeggen dat Ramon niet is geraakt door een raket.

Veel internationale luchtvaartmaatschappijen hebben het vliegverkeer uit voorzorg opgeschort. Het gaat onder meer om KLM, British Airways, Virgin Atlantic, Iberia en Lufthansa.