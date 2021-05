Taiwan heeft donderdag te maken gehad met massale stroomuitval. Zo'n 11,4 miljoen huishoudens zaten afwisselend zonder stroom als gevolg van een storing bij een energiecentrale.

De regering schreef 's middags in een sms-bericht aan de bevolking dat er niet genoeg elektriciteit was als gevolg van problemen met het verdeelstation van de energiecentrale in de zuidelijke havenstad Kaohsiung. Gebieden, onder meer de hoofdstad Taipei, werden daarom afwisselend van het elektriciteitsnet gehaald.

Door de elektriciteitsproblemen kwamen mensen vast te zitten in liften. De brandweer moest meer dan vierhonderd mensen bevrijden, vooral in het noorden van Taiwan. De autoriteiten riepen de 24 miljoen inwoners eerder op de dag op rustig te blijven. "Er is geen reden voor paniek", zei een regeringswoordvoerder.

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft op televisie haar excuses aangeboden voor het ongemak.