In Taiwan is donderdagmiddag (lokale tijd) een grote stroomstoring ontstaan waardoor nog maar 2 miljoen huishoudens toegang hebben tot elektriciteit, schrijft The Washington Post. Het land telt in totaal 24 miljoen inwoners.

Belangrijke apparatuur zou het begeven hebben in de stroomcentrale nabij miljoenenstad Kaohsiung. Hulpdiensten hopen de storing donderdagmiddag nog te hebben verholpen.

President Tsai Ing-wen heeft inwoners opgeroepen om kalm te blijven en geen nepnieuws te verspreiden. Tevens zal een onderzoek worden ingesteld naar het incident, verzekerde hij.

Tientallen mensen zouden vast hebben gezeten in liften toen de storing uitbrak, schrijven Taiwanese media. Vermoedelijk loopt dat aantal nog op.