Taiwan heeft donderdag te maken met massale stroomuitval. Meer dan zes miljoen huishoudens zitten afwisselend zonder stroom als gevolg van een storing bij een energiecentrale. Het land telt in totaal 24 miljoen inwoners.

De regering schreef 's middags in een sms-bericht aan de bevolking dat er niet genoeg elektriciteit is als gevolg van problemen bij de energiecentrale in de zuidelijke havenstad Kaohsiung. Gebieden, waaronder de hoofdstad Taipei, worden daarom afwisselend van het elektriciteitsnet gehaald.

Volgens de Taiwanese president Tsai Ing-wen zou de storing laat in de avond verholpen moeten zijn. De autoriteiten roepen de 24 miljoen inwoners op rustig te blijven. "Er is geen reden voor paniek." Een regeringswoordvoerder meldt dat er "zicht is op de situatie" die veroorzaakt is door een "incident", maar deelde geen verdere details.

Tientallen mensen zouden hebben vastgezeten in liften toen de storing ontstond, schrijven Taiwanese media. Vermoedelijk loopt dat aantal nog op.